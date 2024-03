Domenica In | ecco gli ospiti di oggi | da Laura Morante a Roberto Vecchioni

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – AIn10 marzo, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Nino Buonocore, Marco Ferradini, Pierdavide Carone, Tiziana Rivale, Tony Dallara, Sandro Giacobbe, i Jalisse, e Pino Strabioli in veste di opinionista ed esperto musicale: si apre con uno spazio dedicato alle più belle canzoni della musica italiana la puntata condotta da Mara Venier, in onda dalle 14.00 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ospite, ancheche presenta il suo ultimo libro autobiografico ‘Tra il silenzio e il tuono’, per poi esibirsi con il brano “Chiamami ancora amore”, con il quale vinse Sanremo nel 2011. L’attricepresenta, invece, il film per la tv ‘Folle d’ amore’, sulla vita ...