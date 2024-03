Dodicenne pestato dal branco nel Frusinate | è grave

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Un ragazzino di 12 anni è stato selvaggiamente picchiato da un gruppo di bulli ad Anagni. A denunciare il gravissimo episodio è stato il sindaco Daniele Natalia. Il, accerchiato in piazza, ha riportato untrauma cranico e per questo motivo è stato necessario il suo trasporto al Bambino Gesù di Roma. "È pura fortuna se ieri sera non si è ripetuta la tragedia di Willy e non permetteremo che accada di nuovo - scrive Natalia - questo gruppo di bulli, e mi limito a definirli in questo modo perché gli epiteti sarebbero ben peggiori, per giunta pare già conosciuti alle forze dell'ordine, hanno finito di terrorizzare i nostri ragazzi". Un episodio stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Anagni.