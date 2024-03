(Di domenica 10 marzo 2024) Si è rischiata una tragedia come quella di Willy Monteiro. Un ragazzino di 12 anni è stato selvaggiamente picchiato da un gruppo di bulli ad, nel frusinate, nelle vicinanze di Colleferro dove nel settembre del 2020 il 21enne fu ucciso a calci e pugni.

Dodicenne pestato dal branco ad Anagni, è grave: Il dodicenne, accerchiato in piazza, ha riportato un grave trauma cranico e per questo motivo è stato necessario il suo trasporto al 'Bambino Gesu' di Roma. 'È pura fortuna se ieri sera non si è ...

Dodicenne pestato dal branco nel Frusinate, è grave: Dodicenne pestato dal branco nel Frusinate, è ...

Dodicenne pestato dal branco ad Anagni, è grave: Dodicenne pestato dal branco ad Anagni, è grave: A denunciare il gravissimo episodio è stato il sindaco della cittadina Daniele Natalia. Il Dodicenne, accerchiato in piazza, ha riportato un grave trauma cranico e per questo motivo è stato necessario ...

Dodicenne pestato dal branco nel Frusinate, è grave: Dodicenne pestato dal branco nel Frusinate, è grave: Ha riportato un grave trauma cranico e per questo motivo è stato necessario il suo trasporto al 'Bambino Gesù di Roma ...

12enne massacrato dal branco, la condanna di Natalia: “Si è sfiorata una tragedia simile a quella di Willy”: 12enne massacrato dal branco, la condanna di Natalia: “Si è sfiorata una tragedia simile a quella di Willy”: Anagni – Un ragazzino pestato dal branco. Picchiato da un gruppo di bulli ... dal medico legale Antonello Cirnelli sulla salma di Natalia Lauren Van Winkle, la Dodicenne americana trovava morta ...