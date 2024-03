Dodicenne aggredito ad Anagni | il sindaco denuncia ' bullismo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Un ragazzino di 12 anni è ricoverato a Roma con il setto nasale fratturato, un dente rotto ed un trauma cranico, riportati a seguito delle percosse ricevute da un ragazzo di 16 anni. Il fatto è avvenuto ad, nella località Osteria della Fontana. A rivelarlo è ilDaniele Natalia che sulla sua pagina Facebook parla di "brutale aggressione" e di "". Il bambino è in attesa di un intervento chirurgico con il quale ridurre le fratture multiple "Come, ma soprattutto come padre, condanno fermamente episodi come questo e comportamenti che non devono trovare spazio nella nostra Città". Per questo Daniele Natalia annuncia che verrà presentataai carabinieri e che lunedì verranno interessati i Servizi Sociali "poiché ritengo che la colpa di atteggiamenti simili, pare non ...