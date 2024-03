Docente dell’Unical “censurato” sui social per una citazione di Hume Antoniozzi | il rettore chiarisca

(Di domenica 10 marzo 2024) «Grave censura al professor Pupo all’Unical». Il professor Spartaco Pupo,alla facoltà di Scienze politiche dell’Università della Calabria, ha «subìto una vera e propria lapidazione pubblica da settori dell’estrema sinistra per la colpa di avere citato(!) uno dei massimi pensatori liberali, in occasione della festa della donna. Ma, cosa ancora più grave, dopo essere stato aggredito pubblicamente, ha ricevuto una sorta di esortazione istituzionale da un soggetto che scrive a nome dell’Ateneo che gli chiedeva di cancellare il post incriminato minacciando l’avvio di procedimenti disciplinari». Lo afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredoche, nell’annunciare un’interrogazione al ministro Bernini, invita ilLeone a chiarire quanto accaduto. Unical, ...

Docente ottiene trasferimento interprovinciale ma in una provincia ancora non gradita, potrà poi chiedere assegnazione provvisoria interprovinciale: Fino al 16 marzo è possibile per i docenti di ruolo inoltrare la domanda di mobilità 2024/2025. C'è però chi già pensa all'assegnazione provvisoria.orizzontescuola

Unical, flash mod corsisti TFA: ripristinare l’Articolo 59 del Decreto Milleproroghe: Il Comitato Autonomo Studenti frequentanti l’ VIII CICLO TFA dell’Università della Calabria, unitamente alla quasi totalità degli atenei italiani, si unisce alle manifestazioni intraprese al fine di r ...cosenzapost

Unical, flashmob dei corsisti Tfa: No all'abolizione dell'articolo 59: «Sarebbe ingiusta l'abolizione dell'articolo 59», flashmob di protesta corsisti del VIII Ciclo per la Specializzazione sul Sostegno Tfa.quotidianodelsud