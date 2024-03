Djokovic torna a Indian Wells e batte Vukic in tre set

(Di domenica 10 marzo 2024) Il numero 1 del mondo Novakto adopo cinque anni, ha superato in tre set l'australiano Aleksandar6-2, 5-7, 6-3. Mobile sulle gambe,(69esimo in classifica) ha comunque ben figurato contro il prestigioso avversario, aggiudicandosi anche un set. Tra le favorite del torneo di tennis, l'americana Coco Gauff, n.3 del mondo, ha sfiorato l'eliminazione contro la francese Clara Burel, che ha servito il match sul 5-3 nell'ultimo set, prima di perdere al tie-break (2 -6, 6-3, 7-6). La connazionale Jessica Pegula, numero 5 del mondo, ha invece perso contro la russa Anna Blinkova (6-2, 3-6, 6-3). L'ex numero 1 del mondo giapponese Naomi Osaka ha ottenuto la sua vittoria più bella dal suo ritorno dalla maternità sul circuito a gennaio, contro la russa ...

Stefanos Tsitsipas sta tornando in condizione? La domanda è più che legittima dopo la qualificazione agli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Il greco (n.7 del mondo), presentatosi al via ... (Leggi)

vola in semifinale degli Australian Open Jannik Sinner , che in tre set (6-4 7-6, 6-3) ha battuto ai quarti il russo Andrey Rublev, numero cinque al mondo. L’incontro con Rublev è durato due ore e ... (Leggi)

L'Australian Open è a un passo e Jannik Sinner è carico per affrontare questo torneo. Ad affermarlo è stato lui stesso nella conferenza stampa del Media Day alla vigilia... (Leggi)

Novak Djokovic torna a giocare nel Masters 1000 di Indian Wells dopo cinque anni. Il serbo ha parlato alla vigilia dell’esordio in secondo turno contro Vukic: “Un’emozione tornare a giocare qui. ... (Leggi)

Nardi lucky loser vincente: ora Djokovic. Fuori Sonego e Fognini, bene Musetti: Tennis | ATP | Dal perdere una partita durissima da mandar giù nelle qualificazioni, all'affrontare il numero 1 del mondo ATP Novak Djokovic su uno dei campi centrali ...oktennis

Atp Indian Wells - Day 4: torna Djokovic. In campo Sonego, Nardi, Musetti e Fognini: Debutto di Novak Djokovic, nel singolare femminile in campo Lucia Bronzetti: ecco gli orari delle partite degli italiani ...tennisworlditalia