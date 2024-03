Divampa rogo in casa | ragazzina salvata dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Attimi di paura nella notte tra venerdì e sabato alla periferia di Cardano al Campo, dove in un appartamento al terzo piano di un condominio si è sviluppato un incendio. Una ragazza minorenne, che si trovava da sola inperché i genitori erano al lavoro, ha chiamato il 112 dopo essere stata svegliata dal crepitio delle fiamme e dal fumo che proveniva dalla cucina. In breve tempo le fiamme, probabilmente dovute a un corto circuito, si sono propagate nella cucina e il fumo ha invaso prima l’appartamento e poi la tromba delle scale, arrivando anche ai piani inferiori. In meno di tre minuti una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallarate è giunta sul posto: i duehanno subito afferrato gli estintori presenti nella scalinata del condominio e, con la coperta ignifuga in dotazione, sono entrati ...