Disuguaglianza di genere | donne ancora in minoranza nei ruoli di potere

(Di domenica 10 marzo 2024) Abbiamo piegato il lessico, non sempre consapevoli che solo la parola non può invertire una rotta. Abbiamo fatto diventare quasi di moda essere donna: e giù candidate in rosa. Ma quando senti che il primo aggettivo è proprio quello diti infastidisci, perché sembra di mettere in mostra un animale esotico invece che dare valore all’impegno politico e amministrativo. Poi abbiamo fotografato il mondo dell’impresa al femminile a Firenze e scoperto che è in calo rispetto allo scorso anno. E in tutti idi primo piano dell’economia e della finanza è riservato uno stiracchiato 20-30%. In politica non va certo meglio: basta fare mente locale senza nemmeno bisogno di numeri. Segretari e coordinatori dei partiti sono quasi tutti uomini. Vale per il Pd (che pure ha una segretaria nazionale donna, Elly Schlein) come per Italia Viva, vale per il ...