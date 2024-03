Disabilità e futuro | I genitori invecchiano Ma si fa ancora poco per il “dopo di noi“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) "La nascita di mia figlia Antonella mi ha cambiato la vita in meglio. A tanti può sembrare che stia dicendo un’assurdità: come può una piccola conmentale migliorare la vita di un genitore? Eppure è così. Perché grazie a lei ho capito qual è la vera vita. E che si vive davvero solo aiutando gli altri". Marco Pedrini ha 84 anni. Insieme alla moglie Roberta, coetanea, 59 anni fa si è trovato davanti a una dura realtà: dover crescere una bambina nata con una graveintellettiva. A fare i conti con "gli sguardi giudicanti" delle persone. Con pochi aiuti. "In un momento, parliamo di quasi 60 anni fa, in cui non c’erano servizi adeguati e in cui i piccoli come mia figlia crescevano da emarginati". I duenon si sono mai dati per vinti. Hanno portato avanti la loro vita gestendo l’attività di famiglia, la ...