Direzione di Indipendenza | Alemanno | Grazie De Luca | ma proposta timida

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) «La maggioranza di Governo, con un colpo di mano, ha introdotto nel decreto elettorale un emendamento che limita fortemente le possibilità di derogare alla raccolta di firme per la presentazione di nuove liste elettorali. Tutto questo è anticostituzionale e contrario alle direttive europee perchè cambia le regole quando sono già trascorsi due terzi del tempo concesso per la raccolta di firme». Così Gianni, segretario nazionale di '!', nella sua relazione introduttiva allanazionale del movimento in corso al centro congressi Cavour di Roma. «Per questo vogliamo lanciare un appello formale al Presidente della Repubblica, per fermare la promulgazione della legge di conversione del decreto elettorale se conterrà ancora questo emendamento. In questo quadro ringraziamo Cateno Deche, ...