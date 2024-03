Dilettanti | tutti in campo alle 14 30 Riflettori sul derby di Formigine Il Terre decimato atteso a Rolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024)in14.30 oggi i. In Eccellenza (11^ di ritorno)suldidove la capolista Cittadella prova a dare un altro colpo sul gas contro i verdeblù in emergenza (out Binini, Iattici, Deri e Ashong), mentre Salmi, che ha vinto 9 delle ultime 10, non ha Serra e De Luca, ma torna Caselli.spdi Vernia e soci prova a tenere il passo ildi Castelli (-9 con una gara in meno, nella foto Pigozzi, sulla destra), che ha pagato a caro prezzo il tour de foce fra campionato e coppa (mercoledì il ritorno a Massa Martana) e si presenta oggi asenza 9 pedine: gli infortunati Scarlata, Ben Driss, Gargano, Pampaloni, Iori ed Operato, che si aggiungono ai ...