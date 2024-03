Diletta Leotta | il working look total black con dettaglio trasparente

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 10 marzo 2024) Sabato 9 marzo si è giocato il match Bologna-Inter (vinto da quest’ultima) ma, inevitabilmente lo sguardo è caduto su di lei, la regina delle telecronache:. Ancora una volta la conduttrice ha accompagnato i tifosi sintonizzati su Dazn nel pre-partita e, senza smentirsi, ha sfoggiato uno dei suoipiù belli degli ultimi tempi. Stavolta è toccato a un completo– del resto, col nero non si sbaglia mai – chic ma pratico e con unche ha fatto la differenza.scende in campo in(e non sbaglia) Come si suol dire, il nero sta bene su tutto e dobbiamo ammettere che su...