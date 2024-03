Diego o Fernando Llorente? Il difensore della Roma salva De Rossi e… Mancini

(Di domenica 10 marzo 2024) Brutta prestazionecontro la Fiorentina, la prima con Dein panchina. La partita28ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 2-2 e la squadra di Deha riacciuffato il pareggio a tempo praticamente scaduto. Laè stata schiacciata dalla Fiorentina già dai primi minuti e si èta anche per l’errore dal dischetto di Biraghi. In particolar modo i padroni di casa hanno fatto la differenza con il pressing molto alto e con verticalizzazione in grado di ‘bucare’ la difesa giallorossa, più nervosa che mai. Foto di Claudio Giovannini / Ansacondiziona la partitaIl comportamento di Gianlucaha condizionato la prestazione ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcioweb.eu©

Ebab: Gli Stati Generali della Bilateralità nel comparto artigiano della Basilicata il 22 marzo prossimo (Giubileo Hotel, Rifreddo, ore 9,30)...: Fernando MEGA - CGIL - Vincenzo CAVALLO - CISL - Vincenzo TORTORELLI - UIL - Leo MONTEMURRO - CNA Ciro SPERA - CASARTIGIANI - Antonio Luciano CAPRIGLIONE - CLAAI COORDINA DIEGO SILEO VICEPRESIDENTE ...

Giornata mondiale del DJ: Dieghito di Radio Alba si racconta: ... Diego Adriano , per tutti "Dieghito", conduttore storico e direttore artistico dell'emittente ... Chi è il Dj radiofonico che ti piace attualmente 'Fernando Proce che dopo aver passato tantissimi anni ...

Lazio, Fiorentina, Maradona e Nadal: le ultimissime: Lazio, Fiorentina, Maradona e Nadal: le ultimissime: Immobile carica l'ambiente. Italiano dà fiducia a Nzola. Partre il processo sulla morte del Pibe. Lo spagnolo si ritira da Indian Wells ...

Morte Maradona: è iniziato oggi il processo, sono 8 gli imputati, 130mila audio come prove: Morte Maradona: è iniziato oggi il processo, sono 8 gli imputati, 130mila audio come prove: Coinvolti i membri della squadra medica: dal neurochirurgo Leopoldo Luque ai vari infermieri per le cure domiciliari ...

Maradona, al via il processo sulla morte del Pibe de oro: Maradona, al via il processo sulla morte del Pibe de oro: Ha preso il via il processo legato al decesso di Diego Armando Maradona. Il legale delle figlie: "Necessario scoprire colpevoli e il vero motivo" ...