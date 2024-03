Diecimila lire “Volta” | se ne hai ancora una così vale migliaia di euro

(Di domenica 10 marzo 2024) Oggi andremo a scoprire una particolare banconota rara, per l’esattezza una banconota da 10.000che potrebbe permettervi tranquillamente di pagarvi un’intera vacanza. Scopriamo tutto all’interno dell’articolo. Alcune monete delle vecchiecon il passare del tempo hanno acquistato molto valore, sono degli esemplari rari e unici nel loro genere, gli appassionati del mondo numismatico farebbero a pugni per averle tra le loro mani. Ci sono anche le banconote delle vecchieche valgono molto, infatti oggi parleremo di una banconota da 10.000che, se in vostro possesso vi farà fare una piccola fortuna. Si tratta di una banconota da 10.000che fa parte della quarta serie, ed è stata coniata dal 1984 e il 1998, sulla parte davanti, sulla destra c’è raffigurato il ritratto di un noto ...

