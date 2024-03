Dieci anni di minaccia ibrida nelle relazioni dei servizi L’analisi di Germani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 10 marzo 2024) Ogni anno il governo italiano, in ottemperanza alla legge numero 124 del 3 agosto 2007 (la legge che ha riformato la struttura e l’organizzazione deisegreti italiani), trasmette al Parlamento una relazione non-classificata sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. La relazione, curata dal comparto intelligence (e in particolare dal Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza), comunica al Parlamento e ai cittadini quali sono le minacce alla sicurezza nazionale che l’intelligence considera prioritarie, nonché le principali direttrici di intervento deisegreti per monitorare e contrastare tali minacce. La relazione relativa al 2023 – presentata pubblicamente il 28 febbraio scorso dal sottosegretario Alfredo Mantovano con il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, e i vertici dell’intelligence (Dis, ...