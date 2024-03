Diario della vittoria Italrugby fiera e spavalda | non ha più paura di affermare sé stessa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 10 marzo 2024) Sempre lì, fissa a pochi centimetri dal naso, sempre pronta a fuggire via all’ultimo giro di lancette. Unanel più prestigioso torneo di rugby del mondo, il Sei Nazioni, che gli azzurri inseguivano per dare senso e valore a un ricambio generazionalesquadra che sul piano tecnico sembrava dare più risultati che sui tabellini a fine partita. Ma contro la Scozia, in uno Stadio Olimpico sold out e pieno in ogni ordine di posti come non accadeva da anni, l’ha mandato in visibilio le decine di migliaia di appassionati che aspettavano e meritavano di poter urlare di gioia al fischio finale. E, per di più, di veder sollevare dagli azzurri il trofeo Cuttitta: il premio in palio nei match tra Scozia e Italia nel Sei Nazioni, nato per celebrare il grande Massimo Cuttitta, pilone con 69 caps in maglia azzurra e che dal ...