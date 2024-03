Di Carlo | Trasformare la sconfitta in rabbia | Servono furore e determinazione per farcela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) "Con la Torres abbiamo perso la partita ma non le certezze che avevamo ritrovato nell’ultimo periodo, il gruppo sta bene e ha convinzione nei propri mezzi". Dopo il ko interno coi sardi nel turno infrasettimanale, la Spal torna in campo al "Mazza" (calcio d’inizio alle 14) e lo fa nel derby contro il Rimini, sfida da vincere a tutti i costi per non disperdere quanto di buono fatto dal ritorno in panchina di mister Di, e soprattutto non ritrovarsi invischiati nella zona playout. "E’ chiaro che ladi mercoledì ha lasciato un po’ diaddosso – confessa l’allenatore spallino –, sta a noi trasformarla in quell’energia positiva per cercare di mettere in campo tutto il possibile per guadagnarci i tre punti. Il Rimini? E’ una squadra tecnica, ma al di là di questo sappiamo che tutte le partite sono difficili, ne mancano ...