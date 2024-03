Derby a stelle e strisce nel centrodestra diviso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Firenze, 10 marzo 2024 – Oggi si vota in Abruzzo, Regione diventata determinante per la tenuta della coalizione di destra-centro dopo la sconfitta in Sardegna. Lo dimostra la massiccia presenza, in questi giorni, di ministri e parlamentari della maggioranza - carichi di promesse come Babbo Natale di regali - a fianco del presidente uscente Marco Marsilio (FdI). A sfidarlo sarà il professor Luciano D’Amico, docente di economia aziendale all’Università degli Studi di Teramo, sostenuto dal “Patto per l’Abruzzo”, campo ultra largo che tiene eccezionalmente insieme Pd, M5s, Azione e Italia viva. Un unicum, evidentemente. Già sembra difficile mettere insieme Pd e M5S, come dimostrano il caso della Basilicata e il caso del Piemonte, figuriamoci proporre come modello valido ovunque l’alleanza fra Cinqueed ex Terzo Polo (e che dire di Firenze, dove Pd e Italia Viva si ...