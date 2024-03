Dengue | ipotesi test in aeroporto per chi arriva da zone a rischio | in arrivo la circolare

Allarme Dengue in Italia, arriva il tampone obbligatorio: ...il vettore di diffusione della febbre Dengue entri in Italia. Ecco quindi che sarà posta la massima attenzione per disinfestazioni degli aerei e delle navi, incluse quelle da crociera. Tra le ipotesi,...

Dengue, sale l'allerta negli aeroporti: test ai passeggeri in arrivo dai Paesi a rischio: Si dovrebbe partire con un aeroporto campione:l'ipotesi è di iniziare da quello internazionale di ...intensificare la caccia alla zanzara (Aedes aegypti) ed evitare che il vettore della febbre Dengue ...

‘Dengue’, stretta sui controlli in porti e aeroporti: in arrivo nuova circolare: ‘Dengue’, stretta sui controlli in porti e aeroporti: in arrivo nuova circolare: NordEst (Adnkronos) – A quasi un mese dalla prima circolare sulla Dengue della direzione della Prevenzione del ministero della Salute – che innalzava l’allerta in porti e aeroporti in Italia – è in ar ...

Virus Dengue, stretta sui controlli in porti e aeroporti: Virus Dengue, stretta sui controlli in porti e aeroporti: ROMA, 10 mar. - A quasi un mese dalla prima circolare sulla Dengue della direzione della Prevenzione del ministero della Salute - che innalzava l'allerta in porti e aeroporti in Italia - è in arrivo ...

Allarme dengue, test rapido in porti e aeroporti per chi arriva da zone a rischio: Allarme Dengue, test rapido in porti e aeroporti per chi arriva da zone a rischio: Da qualche giorno in Italia si è tornato a parlare di Dengue, la cosiddetta febbre spaccaossa che arriva dalle zanzare del genere Aedes e che, anno dopo anno, anche a causa dei… Leggi ...