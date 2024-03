Delitto Noventa | luci e ombre sull’omicidio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 10 marzo 2024) Sarebbe stata una serata come tante altre, invece si è trasformata nell’ultimo capitolo della sua vita. Pensava di essere amata, invece coloro che avrebbero dovuto proteggerla e volerle bene hanno deciso di porre fine alla sua esistenza. Torniamo alla notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, l’ultima in cui Isabellaviene vista viva. Da lì parte la storia di quel femminicidio che ha preso il suo nome: il. Sono tre i responsabili della sua morte, che è stata meticolosamente architettata. Nonostante i suoi assassini, però, siano stati condannati, sono ancora diversi i misteri che avvolgono questa drammatica vicenda, a partire dal corpo mai ritrovato della donna. La scomparsa di IsabellaÈ una fredda notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016, quella in cui Isabellase ne va ...