De Rossi costretto a sostituire Mancini dopo l’ennesimo fallo | poco più di mezz’ora per il difensore

(Di domenica 10 marzo 2024) Deè statoGianlucaappena mezz'ora. Ilgiallorosso è stato ammonitoappena 6 minuti e ha rischiato il rosso almeno in altre due occasioni.

St. Petersburg, Gara: Newgarden pole e vittoria di misura: GROSJEAN FALLOSO Quinta posizione per Colton Herta, con i primi ma costretto ad inseguire, ... Alex Rossi - Schmidt/McLaren - 8.401 9. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 9.033 10. Rinus VeeKay - Ed ...

Rally del Bardolino, vittoria in rimonta per Federico Bottoni e Sofia Peruzzi: A completare i primi dieci sono stati Roberto Righetti e Diego Rossi, su Skoda Fabia Rs Rally2 (...accusato dalla vettura dell'Ovale Blu sulla Ps6 'Dolcè/2' a pochi metri dal traguardo ha costretto ...

Real Sebastiani superlativo, espugnato il PalaDozza: Bologna ko 70-76. Foto: Real Sebastiani superlativo, espugnato il PalaDozza: Bologna ko 70-76. Foto: RIETI - Vittoria di prestigio per Rieti che sbanca il PalaDozza di Bologna battendo 70-76 la Fortitudo nella quinta giornata della fase a orologio di Serie A2. Una ...

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma:

Sky, De Grandis: "Il gesto di D'Aversa non fa bene alla sua carriera": Sky, De Grandis: "Il gesto di D'Aversa non fa bene alla sua carriera": Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport 24, ha commentato in modo piuttosto duro la testata di Roberto D'Aversa data a Thomas Henry alla fine della partita Lecce-Verona. "Sembra ...