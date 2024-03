De Grandis | «D’Aversa rischia la carriera come Delio Rossi»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 10 marzo 2024) Le parole di Stefano De, noto giornalista, sulla testata dicontro Henry in Lecce-Verona. I dettagli Dagli studi di Sky Sport 24, Stefano Deha commentato la testata dicontro Henry in Lecce-Verona. PAROLE – «Sembra quasi che non si rendesse conto lui stesso, poi ha visto le immagini e mi pare abbai capito che non ne esce benissimo. A me spiace, capita di perdere il controllo: il problema è che gli allenatori sono anche degli educatori. Reagire dopo la partita è stato brutto. Un po’ ha chiesto scusa, doveva mettere di più i puntini sulle i. Certi episodi restano, penso a, che è una brava persona ma dopo quel gesto non l’abbiamo visto più allenare (il riferimento è agli schiaffi a Ljajic nel 2012, ndr). Sono episodi che ti cambiano la ...