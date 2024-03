D’Aversa | testata a Henry | cos' è successo alla fine di Lecce-Verona

(Di domenica 10 marzo 2024) Entra in campo l’allenatore dele prova a dare una. Ildiffonde un comunicato: «Condanniamo l’episodio». Il tecnico rischia l’esonero, si scusa su Instagram: «Chiedo scusa a tutti, non l’ho colpito»

Lecce - Verona: espulso ct salentino D'Aversa per testata ad Henry. Poi il mea culpa: Nella rissa finale, il tecnico giallorosso Roberto D'Aversa ha rifilato una plateale testata all'attaccante francese Thomas Henry a pochi metri dall'arbitro, che lo ha immediatamente espulso . Il mea ...

L'allenatore D'Aversa colpisce Henry con una testata dopo Lecce - Verona: Una testata dell'allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, contro l'attaccante francese del Verona, Thomas Henry. Finale concitato per la partita al Via del Mare, vinta 0 - 1 dalla squadra ospite. Tutto era ...

Testata del pescarese D'Aversa al veronese Henry: il Lecce condanna il gesto del suo allenatore: testata del pescarese D'Aversa al veronese Henry: il Lecce condanna il gesto del suo allenatore: La sfida salvezza al Via del Mare ha visto come protagonista non in positivo il tecnico del Lecce, il pescarese Roberto D'Aversa. Inquadrato dalle telecamere di Dazn, l'allenatore dei giallorossi ha ...

Testata D'Aversa, il Lecce condanna l'allenatore: il comunicato: testata D'Aversa, il Lecce condanna l'allenatore: il comunicato: Roberto D'Aversa protagonista in negativo di questa domenica di Serie A. Al termine del match casalingo perso contro il Verona, il tecnico del Lecce ha rifilato una testata in volto a Henry dopo ...

Di Marzio: "D'Aversa a rischio esonero dopo la testata, Lecce ha individuato il sostituto": Di Marzio: "D'Aversa a rischio esonero dopo la testata, Lecce ha individuato il sostituto": Roberto D'Aversa, ha dato una testata all'attaccante avversario Thomas Henry. D'Aversa si è subito pentito del gesto e si è scusato nell'intervista post-partita, ma la società leccese ha condannato ...