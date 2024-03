D’Aversa | gesto violento alla fine di Lecce-Verona | rischio squalifica

(Di domenica 10 marzo 2024)si è reso protagonista di unvergognoso eal termine di: l’allenatore rischia una lungavergognoso dial termine di, sfida terminata con la vittoria della squadra di Baroni. L’allenatore dei salentini, al termine della gara, si è avvicinato all’attaccante degli scaligeri Henry e gli ha rifilato una testata. Ilè stato immortalato dalle telecamere e quasi certamente, il tecnico, andrà incontro ad una pesante. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Aversa, il Liceo Siani ricorda Don Peppe Diana con la Brigata 'Garibaldi' di Caserta: 40 Aversa (Caserta) - Al Liceo Giancarlo "Siani" di Aversa la Fanfara della Brigata Bersaglieri "Garibaldi" si è ...rappresentanti d'... La Resistenza si compie ogni giorno, con ogni piccolo gesto, ...

Genoa - Lecce 2 - 1 pagelle: Retegui ed Ekuban eurogol da rimonta, Krstovic non basta: ... la chiave della partita che porta Gilardino a battere D'Aversa. Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Genoa - Lecce I top e flop del Genoa. Ekuban 7.5 "Sono qua io". E' il suo gesto ...

Aversa, alla libreria “Il Dono” donne autrici di civiltà: lettura scenica di Virginia Woolf: Aversa, alla libreria “Il Dono” donne autrici di civiltà: lettura scenica di Virginia Woolf: Aversa (Caserta) - Donne, autrici di civiltà. In occasione della giornata internazionale della donna, nello spazio condiviso dalla libreria sociale “Il Dono”, ...

Non riesce a spostare marito da sedia a rotelle a poltrona, giungono in aiuto i Carabinieri!: Non riesce a spostare marito da sedia a rotelle a poltrona, giungono in aiuto i Carabinieri!: La vicinanza dell’Arma dei Carabinieri passa anche attraverso gesti piccoli ma di grande importanza. Come ad Aversa (CE), dove una 75enne, che non riusciva ad aiutare il marito a spostarsi dalla sedi ...

