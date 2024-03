Serie A, Lecce - Verona 0 - 1. Ora in campo Milan - Empoli 1 - 0. DIRETTA: Espulsi: Henry e D'Aversa per comportamento non regolamentare. leggi anche Sassuolo, infortunio choc per Berardi: tendine d'achille rotto FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Serie ...

Serie A, Frosinone - Lecce 1 - 1, ok Verona, Cagliari e Bologna. Napoli - Juventus 2 - 1.: All.: D'Aversa Ammoniti : Di Francesco, Reinier, Almqvist. vedi anche Serie A, Udinese - ... vedi anche Sassuolo, infortunio choc per Berardi: tendine d'achille rotto FOTOGALLERY Ipa e X Continua ...

D'Aversa choc, dà una testata a Henry: «Gesto brutto, ma provocazioni continue». Il Lecce ora valuta l'esonero: D'Aversa choc, dà una testata a Henry: «Gesto brutto, ma provocazioni continue». Il Lecce ora valuta l'esonero: Lecce-Verona finisce malissimo. Dopo la partita, vinta dai veneti 1-0 con gol di Folorusho, è scattata la rissa che ha coinvolto anche D'Aversa. Il tecnico del Lecce ha ...

D’Aversa choc: video testata a Henry dopo Lecce-Verona/ “Gesto inaccettabile No!”: club pugliese si dissocia: D’Aversa choc: video testata a Henry dopo Lecce-Verona/ “Gesto inaccettabile No!”: club pugliese si dissocia: Finale choc di Lecce-Verona: l’allenatore dei pugliesi Roberto D’Aversa ha colpito il giocatore dei gialloblù Thomas Henry con una testata al culmine di una rissa. Nonostante il successo della sua ...

Lecce-Verona, D'Aversa colpisce Henry con una testata: choc a fine partita, cosa è successo: Lecce-Verona, D'Aversa colpisce Henry con una testata: choc a fine partita, cosa è successo: Lecce-Verona finisce malissimo. Dopo la partita, vinta dai veneti 1-0 con gol di Folorusho, è scattata la rissa che ha coinvolto anche D'Aversa. Il tecnico del Lecce ha rincorso l'attaccante degli ...