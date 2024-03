“Dani Alves si è suicidato in carcere” | la fake news corre su X

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – “si èin”. Basta un tweet su X, a quanto pare da un profilo riconducibile ad un comico-troll, e lasulla morte didilaga. Migliaia di utenti si interrogano per ore sulla sorte del calciatore brasiliano, inin Spagna dopo la condanna per violenza sessuale. E’ stato Ney, fratello del 40enne calciatore, a smentire la notizia falsa con un video su Instagram: “Quanta crudeltà negli esseri umani”, ha detto Neyè stato condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale dalla sezione 12 del tribunale di Barcellona lo scorso 22 febbraio. Il 40enne – ex calciatore tra l’altro di ...

