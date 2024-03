Dani Alves | il fratello smentisce la notizia della morte | “Quanta crudeltà ha l’essere umano”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024)non si è suicidato in carcere. E’ stata infatti smentita quella che fin da subito sembrava una fake news sulla presuntadell’ex calciatore brasiliano, condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale. Particolarmente arrabbiato ilNey, che in un video postato sui social si è scagliato contro le persone che avevano rilanciato lapresuntadi: “Quanto è crudele. L’avete già condannato per le parole di una donna entrata nel bagno degli uomini e ora lo volete morto. E’ una follia. Ma quanto potete essere crudeli? Non avete una famiglia? Mio padre ha più di 70 anni e mia madre più di 60. Che Dio possa avere misericordia di voi“. ...