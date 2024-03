Dalla piena del Lambro ad Amatrice Mani e cervello della Brianza per le emergenze lungo lo Stivale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Se le diviseProtezione civile di Monza sono nell’immaginario collettivo come tra le prime figure a vedersi in casi emergenziali in città, quali sono stati il periodo pandemico, i nubifragi di luglio, o ancora, più di recente, l’esondazione delalla Cascinazza a fine ottobre, ciò non significa che i suoi volontari siano legati solo a situazioni locali. La rete di Protezione civile è nazionale, e i gruppi monzesi sono sempre stati in prima linea negli episodi d’emergenza più critici che hanno riguardato il Paese. "I nostri volontari sono intervenuti nelle più grandiitaliane degli ultimi 20 anni – spiega il responsabile dell’Ufficio Protezione civile di Monza, Mario Stevanin (nella foto) –. Siamo stati nel 2009 a L’Aquila, nel 2012 in Emilia Romagna e nel 2016 ade Accumoli. Tutte ...