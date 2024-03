Dalla parità salariale al cambiamento climatico | tutte le volte in cui la cerimonia degli Oscar è diventata una questione politica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 10 marzo 2024) Stanno per accendersi i riflettori sull’evento più atteso nel mondo del cinema: come ogni anno, con la primavera torna laper l’assegnazione dei premi. Un tripudio di glamour, lustrini e festa mentre nel mondo, dal Medio Oriente al fronte ucraino, continuano a piovere le bombe. Anche le mura sicure del Dolby Theatre di Los Angeles, però, potrebbero ospitare riflessioni e rivendicazioni politiche. In passato infatti Hollywood ha già dimostrato come l’arte fosse spesso incardinata su istanze civili o sociali, che hanno trovato il loro megafono nelladell’Accademy. Mentre aspettiamo la 96esima edizione di stanotte e i suoi eventuali colpi di scena, ecco una breve rassegna dei più celebri momenti politici aglidel passato. L'articolo proviene da Open.