Dalla Leopolda Renzi sfida Meloni sul dossieraggio | “Vediamo se hai il coraggio”

(Di domenica 10 marzo 2024) L’ex stazione fiorentina brulica di persone, un turbinio di volti eccitati, sorridenti e attenti, immersi in una luce soffusa. Un’energia travolgente pervade la, alimentata dall’entusiasmo contagioso dei presenti. Sul palco, Matteo, vestito in total black con un maglione a collo alto,ndo le “convenzioni sociali” di camicia giacca e cravatta, irradia carisma come L'articolo proviene da Il Difforme.

Nordio e il no alla Leopolda, Boschi: "Pressioni da partito o Meloni": 'Lo conosco, è un galantuomo. Nel momento in cui prende un impegno lo mantiene, se cambia idea nel giro di un’ora significa che c'è stata una pressione politica' ...adnkronos

Cortei e polizia dal volto umano e democratico: per lo sputo basta un kleenex: Dipende dalle finalità della manifestazione ... La magistratura avvia sterminate indagini per capire come Renzi finanzi la “Leopolda” ma non si interessa di chi finanzia i “movimenti” apolitici, i più ...blitzquotidiano

Sindaco Taranto Melucci va alla Leopolda, ma evita l’abbraccio con Renzi: TARANTO - Rinaldo Melucci alla “Leopolda”. Il sindaco di Taranto ieri ha partecipato ai lavori della kermesse di Italia viva, il partito guidato da Matteo Renzi.lagazzettadelmezzogiorno