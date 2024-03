Da Gaza al Meyer | in arrivo altri bambini fuggiti dall’orrore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Firenze, 10 marzo 2024 – Atterrerà a Roma intorno alle 18 di oggi il volo C-130J dell'Aeronautica militare che sta portando in Italia 45 persone provenienti da, di cui 14, 8 adulti e 23 accompagnatori, che saranno curati in alcuni dei migliori ospedali pediatrici italiani. Tra cui c’è anche ildi Firenze, pronto ad accogliere i nuovi arrivati fatti evacuare dalle zone di guerra. Il volo di evacuazione sanitaria e umanitaria è decollato alle 15.05 (le 14.05 in Italia) e farà tappa all'aeroporto di Roma Ciampino per poi proseguire per lo scalo di Pisa. A bordo c’è anche una bambina di soli 4 mesi, la piccola Aisel, il cui nome si può tradurre come “luce della Luna”. I piccoli pazienti saranno ricoverati negli ospedali individuati dal ministero della Salute: ospedale Santobono di Napoli, ospedale ...