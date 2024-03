Da Carosone a Geolier | Pasquale Scialò condensa due secoli di ‘Storia della canzone napoletana’ Ne abbiamo parlato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Ritorna in libreria, in un prezioso cofanetto edito da Neri Pozza, La storianapoletana del musicologo e compositore,. Due volumi, dal 1824 al 1931 e dal 1932 al 2003, indispensabili per gli appassionatimusica napoletana e non solo. La storiamusicacittà cantante, come l’autore ama definire Napoli, contiene anche un’appassionata playlist creata dallo stesso. Un lavoro monumentale che da “Era di maggio” a “Tammurriata nera”, arriva al rap e alla trap contemporanee, passando pere Pino Daniele. Un lavoro prezioso che racconta la città e l’Italia attraverso la sua musica, che a Napoli, è il medium culturale per eccellenza attraverso il quale la città si autorappresenta. La ...