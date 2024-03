Da Barcellona | l’effetto Calzona ha rivitalizzato il Napoli Kvaratskhelia è tornato un calciatore brillante

(Di domenica 10 marzo 2024) Martedì ci sarà la sfida di Champions tra ile il. Si riparte dal pareggio al Maradona ed entrambe le squadre devono alzare il livello se vogliono passare ai quarti. Ilha ritrovato un alleato inha trovato il modo di far reagire la squadra. Il quotidiano catalano Sport avvisa i tifosi del: “Qualche mese fa Khvichaha subito un calo, dopo essere diventato una delle stelle del calcio europeo nella passata stagione. 14 gol e 14 assist, ma soprattutto giocate memorabili e un’estetica che ricorda estremi storici. La sua esplosione è stata accompagnata dalla corsa alle offerte per averlo. Dopotutto, sembrava che ilpotesse rimanere una piccola squadra, soprattutto in Europa. ...

