Cuciniamo insieme | il pesce nell' orto

(Di domenica 10 marzo 2024) Cucina e pescato sono binomio inscindibile, oltreché salutare. Così abbiamo pensato di metteremare eper un piatto davvero di buon (in tutti i sensi) gusto. In un approccio positivo alla dieta mediterranea - meglio sarebbe dire allo stile di vita mediterraneo dacché il riconoscimento Unesco comprende anche la convivialità e la liturgia della tavola oltreché un certo allenamento alla fatica - ilè componente fondamentale. Una curiosità: il termine gastronomia fu usato per la prima volta da Archestrato di Gela chea sua «edipateia» - siamo nel IV secolo a.C. - mette in versi tutti i pesci del nostro mare, il modo di consumarli e dove comprare i migliori. Dunque cucina e pescato sono binomio inscindibile, oltreché salutare. Così abbiamo pensato di metteremare e ...