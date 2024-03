Crozza nei panni di Papa Francesco prende in giro Chiara Ferragni | “Fraintendimento… mi sento strana”

(Di domenica 10 marzo 2024) Nella nuova puntata di FRATELLI DI– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizionelle vesti dibattuto danegli ascolti di domenica scorsa da Fazio a Che tempo che fa: “Dovete smetterla di leggere i titoli. “Labatte il” è solo un titolo per far vendere i giornali, bisogna fare un’analisi più approfondita”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Meghan Markle: "Il bullismo sui social mi ha colpita quando ero incinta": Non è la prima volta che denuncia il cyberbullismo nei suoi confronti. Lo aveva fatto già in ... le ultime dichiarazioni di Bradley Cooper di Ana Arjona Carla Signoris: "Io e mio marito Maurizio Crozza ...

Kate Middleton, la prima foto ufficiale dopo l'intervento all'addome: Questa foto, però, fa decisamente ben sperare, e allenta le tensioni suscitate nei sudditi dalla ... "Io e mio marito Maurizio Crozza ci siamo conosciuti a 14 anni, siamo cresciuti insieme" di Monica ...

Carla Signoris e i 32 anni di matrimonio con Maurizio Crozza: “Che c…o!”: Carla Signoris e i 32 anni di matrimonio con Maurizio Crozza: “Che c…o!”: L’attrice comica racconta Monica Vitti nella docu-serie di Rai 3 Illuminate. Con la diva, un solo incontro-scontro. E con il marito e i loro figli "Ridiamo e litighiamo". Poi svela un segreto, che po ...

Crozza-Meloni: “Tajani Ha lo sguardo di uno che si è perso nel centro di Bratislava”. Poi critica Salvini “il signore degli elenchi”: Crozza-Meloni: “Tajani Ha lo sguardo di uno che si è perso nel centro di Bratislava”. Poi critica Salvini “il signore degli elenchi”: Nella nuova puntata di FRATELLI DI Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza nei panni di Giorgia Meloni, provata dalla estenuante campagna el ...

Crozza-Papa Francesco: controlla gli ascolti tv e scopre che Ferragni l'ha battuto: Crozza-Papa Francesco: controlla gli ascolti tv e scopre che Ferragni l'ha battuto: (LaPresse) Nella nuova puntata d i Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nelle vesti di Papa Francesco battuto da Chiara Ferra ...