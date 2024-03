Crosetto silenzia i guerrafondai di Francia e Polonia per evitare lo scontro con la Russia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) Guidocerca di abbassare i toni della tensione internazionale, provando ad allontanare lodiretto tra Nato eper via della guerra in Ucraina. “non possono parlare a nome della Nato, che fin dall'inizio è stata formalmente e volontariamente tenuta fuori dal conflitto. Portare truppe a Kiev significa fare un passo verso un'escalation a senso unico che cancellerebbe la strada della diplomazia. Non ha senso porre ora, dopo due anni di guerra, questo ragionamento”, le parole del ministro della Difesa pronunciate in un'intervista a La Stampa. Perla sproporzione nelle truppe e la denuncia di Volodymyr Zelensky sui rifornimenti militari troppo lenti “sono temi rilevanti che ho sempre messo su ogni tavolo. Così come quello della ...