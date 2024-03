Crollo in pieno centro nella notte a Roma | macchine sepolte dalle macerie

(Di domenica 10 marzo 2024) Ildel muro si è verificato nel corso delladi oggi, domenica 10 marzo, a Trastevere, via San Francesco di Sales, in corrispondenza del civico 20.

La torre di 20 metri crolla a colpi di esplosivo: le immagini della demolizione: Tre fischi da un corno da caccia e poi il botto. Un boato fortissimo che ha accompagnato il Crollo della torre del serbatoio pensile dell'acquedotto di Cogliate in pieno centro città. La demolizione c ...monzatoday

"Dopo il Crollo del 2011 in via Bagolino nessuna manutenzione e pulizia del territorio": "Dal 18 dicembre 2011, data in cui è crollato il palazzo in via Sebastiano Bagolino, non è stata fatta nessuna manutenzione e pulizia del territorio. La zona dove è avvenuto il Crollo è piena di ratti ...palermotoday