Crollo in piena notte a Roma | macchine sepolte dalle macerie

(Di domenica 10 marzo 2024) Nella tranquilladi, un evento inaspettato ha turbato la quiete del rione Trastevere. Un muro di tufo alto 6 metri e lungo 25 è crollato improvvisamente, causando non solo un grande spavento tra i residenti ma anche danni significativi. Il, che ha avuto luogo in via San Francesco di Sales, all’altezza del civico 20, ha interessato la comunità nelladi oggi, domenica 10 marzo. Le forze di soccorso, tra cui la Squadra 7/A di Ostiense e il funzionario di Guardia dei vigili del fuoco, sono intervenute prontamente sul posto. Anche il Nucleo Gos VF, dotato di attrezzature per movimentazione terra, è stato dispiegato per rimuovere lee liberare la strada, rendendo nuovamente transitabile l’area interessata dal. Fortunatamente, nonostante ...

