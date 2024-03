Crolla muro di tufo a Trastevere | auto sotto le macerie – Foto

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – Undi, lungo 25 metri e alto 6, èto in Via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di. Nessuno è rimasto ferito ma nel crollo, avvenuto intorno alle 22.50 di sabato 9 marzo. Sono rimaste coinvolte, però, diversevetture parcheggiate. Sul posto le forze dell'ordine, oltre ai vigili L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Oscar 2024, tutte le nomination: quando vederli in tv, previsioni Bucci: “Soddisfatto per inizio lavori tunnel subportuale Genova” Rocco Casalino: “Insulti re bancarelle? Non ho paura, ma ora bersaglio facile ambulanti” Gli eredi di Sinead O’Connor diffidano Trump: “Non usi Nothing Compares 2 U in comizi” Bollette gas in calo a febbraio 2024, Arera: -4% per i clienti vulnerabili Terremoto in Iran, sisma di magnitudo 5.5 nel sud