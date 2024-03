Crolla muro di tufo a Trastevere | auto sotto le macerie – Foto

(Adnkronos) – Un muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è Crollato in Via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere. Nessuno è rimasto ferito ma nel crollo, avvenuto intorno alle ... (Leggi)

tragedia sfiorata a Trastevere. Un Muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è crollato nella serata di sabato 9 marzo in Via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere. Nessuno è ... (Leggi)

Nessun ferito nel crollo in via San Francesco di Sales Un muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è Crollato in Via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere. Nessuno è rimasto ... (Leggi)

tragedia sfiorata a Trastevere. Un Muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è crollato nella serata di sabato 9 marzo in Via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere. Nessuno è ... (Leggi)

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Un muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è Crollato stasera in Via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere. nessuno è rimasto ferito ma nel crollo, ... (Leggi)