(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Undi tufo, lungo 25 metri e alto 6, èto ieri sera alle 22.50 in via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di. Nessuno è rimasto ferito ma nel crollo sono rimaste coinvoltevetture parcheggiate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine

Paura a Roma, Crolla muro di cinta: auto sepolte dalle macerie: Una tragedia sfiorata. Sono state ore di paura a Roma, per il crollo di un muro di cinta che ha seppellito cinque auto all'altezza della zona del Gianicolo. I soccorsi hanno scavato sotto le macerie e ...romatoday

Roma, muro alto 6 metri Crolla a Trastevere: auto sepolte: Un muro di tufo lungo 25 metri e alto 6 è Crollato a Roma nella zona di Trastevere. Da un controllo dei vigili del fuoco non ci sono stati feriti, ma sono state coinvolte diverse autovetture parcheggi ...tgcom24.mediaset

Crolla muro a Trastevere, travolte diverse auto: AGI - Un muro di tufo, lungo 25 metri e alto 6, è Crollato ieri sera alle 22.50 in via San Francesco di Sales, nel quartiere romano di Trastevere. Nessuno è rimasto ferito ma nel crollo sono rimaste ...agi