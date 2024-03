Cristian Malavolti e Nicola Solaroli. Podestà e maestro di campo

(Di domenica 10 marzo 2024) Sono stati nominati ufficialmente il nuovodella giostra e ildidel Niballo. Si tratta dei successori di Fausto Brugnoni e Antonio Lolli, dopo 20 anni di apprezzato servizio. Il sindaco nonché magistrato dei Rioni Massimo Isola ha nominato comedella giostra, 42 anni, e comedi, 38 anni. Resteranno in carica per i prossimi tre anni. Entrambi vantano una lunga e comprovata esperienza nel Palio di Faenza: il primo è stato cavaliere del Rione Verde, con il quale ha vinto una Bigorda d’oro nel 2000 e poi un palio a Mugliano, un torneo a Grazzano Visconti, un palio a Mercato Saraceno e una Giostra del mare a Cervia. Da molti anni è membro della ...

