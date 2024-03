Crisi Salernitana | il tifo organizzato chiede un confronto a Iervolino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dal Direttivo del Centro CoordinamentoClub in merito alle vicende calcistiche delle ultime settimane: E’ ORA DI FARE CHIAREZZA SUL FUTURO DELLA NOSTRA: LASERIA ORGANIZZATA SI ATTENDE UNA PRESA DI POSIZIONE UFFICIALE DA PARTE DELLA SOCIETÀ’ GRANATA SUL PROGETTO SPORTIVO PER SALERNO Sgomberiamo subito il campo da dubbi e false interpretazioni. Mancano ad oggi 10 partite a questo campionato così tribolato e pieno di amarezze per isi salernitani. A prescindere dal fatto che la matematica non ci condanna, noi come sempre saremo accanto alla maglia granata, perchè larappresenta non solo una passione viscerale che trasmettiamo “di padre in figlio”, ma è il simbolo della nostra identità ...