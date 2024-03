Cos' è la fughiascia | la focaccia lombarda cotta in verticale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 10 marzo 2024) Assolate d’estate, innevate in inverno, le vette della Valchiavenna sono un ristoro per l’anima. È l’angolo verde della Lombardia, territorio di vino e cucina solida, pizzoccheri e polenta taragna da gustare dopo una bella sciata. Ma anche di focacce: a Gordona, in provincia di Sondrio, si mangia la, un impasto steso su una lastra di pietra rovente e cotto insu fiamma viva, per un risultato croccante e unico nel suo genere. Foto de La Festa de la Füghiascia, lainOrgoglio locale, laè fatta con farina bianca, farina di granturco, strutto, lievito, latte, acqua e sale. La farina gialla viene primain pentola e poi unita al resto degli ingredienti: l'impasto viene cotto poi ...