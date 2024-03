Cormano | inaugurato il nuovo Punto prelievi

(Di domenica 10 marzo 2024) , attivo tre mattine alla settimana. Undi Asst Nord Milano in via D’Annunzio 7, nel cuore di Ospitaletto; si arricchisce con questoe importante servizio, lo spazio cittadino dell’azienda socio-sanitaria territoriale, dove si trovavano già il Centro vaccinale, il Consultorio familiare e gli sportelli di scelta ...

Musica dal vivo in stazione, anche a Varese arriva il totem Openstage: Si tratta della quinta installazione dopo quelle di Milano Bovisa, Como Lago, Milano Domodossola e Cormano - Cusano Milanino. Il dispositivo è stato inaugurato dagli assessori regionali Franco ...

Ferrovienord, inaugurato a Cormano - Cusano Milanino il totem Openstage per la musica dal vivo: Dopo la collocazione nelle scorse settimane a Milano Bovisa, Como Lago e Milano Domodossola è stato inaugurato oggi il quarto nella stazione di Cormano - Cusano Milanino, alla presenza dell'assessore ...

Punto Prelievi sei giorni su sette: aiuto anche per famiglie e fragili: Punto Prelievi sei giorni su sette: aiuto anche per famiglie e fragili: inaugurato a Cormano il nuovo Punto Prelievi gestito dall'Asst Nord Milano in via D'Annunzio 7. Ospiterà esami del sangue senza prenotazione e con ricetta, ampliando i servizi di prossimità per la com ...

Cormano, aperto un nuovo punto prelievi. Ecco dove, come funziona e gli orari: Cormano, aperto un nuovo punto prelievi. Ecco dove, come funziona e gli orari: Così oggi, lunedì 4 marzo, è stato inaugurato il nuovo punto prelievi di Cormano dal direttore generale dell’Asst Nord Milano Tommaso Russo e dal sindaco Luigi Magistro. Si trova in via D'Annunzio 7, ...

Varese, in stazione arriva il totem Openstage per la musica dal vivo: Varese, in stazione arriva il totem Openstage per la musica dal vivo: VARESE - Prosegue nelle stazioni di Ferrovienord l’installazione dei totem Openstage, dispositivi che permettono agli artisti di esibirsi dal vivo. Dopo ...