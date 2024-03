Coppa Italia | l’impresa della squadra femminile Spettacolo donne | Juve ko Finale conquistata

(Di domenica 10 marzo 2024)NTUS 1 FIORENTINA 3NTUS: Peyraud-Magnin, Lenzini, Salvai, Calligaris, Boattin, Caruso, Grosso (15’st Beerensteyn), Girelli, Bonansea (15’st Echegini), Cantore (15’st Thomas), Bragonzi (15’st Gunnarsdottir). All. Zappella FIORENTINA: Schroffenegger; Erzen (44’st Tortelli), Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johannsdottir; Janogy (31’st Mijatovic), Boquete (44’st Cinotti), Catena (24’st Bellucci); Longo (31’st Toniolo). All. De La Fuente Arbitro: Sig. Grasso Reti: 3’pt Janogy (F), 22’ pt Boquete (F), 46’pt Bragonzi (J), 5’st Janogy (F) Ammoniti: 19’st Beerensteyn (J), 26’st Erzen (F), 30’st Caruso (J) CON una prestazione pazzesca la Fiorentinaha espugnato il campontus per 3-1 e si è regalata la quartadi...

Prosegue la stagione nera della Juventus Women, che anche dopo il cambio di guida tecnica in panchina non riesce a svoltare in positivo. Le bianconere, che nei giorni scorsi hanno visto esonerare ... (Leggi)

