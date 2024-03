Controlli della polizia locale Multe per quasi 30mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Agentidi Bresso in azione, negli ultimi giorni, per contrastare l’abusivismo commerciale e per tutelare il consumatore, sia nei pubblici esercizi sia tra le bancarelle dei mercati cittadini, rilevando complessivamente 29.400di sanzioni. A cominciare dalle 10 attività controllate, trovando prodotti scaduti e mancanza di prezzi in un minimarket, dipendenti senza la qualifica professionale in un parrucchiere e violazioni ai regolamenti regionali in materia delle macchinette per il gioco d’azzardo in un bar. Dopo questi interventi, i vigili hanno verbalizzato sanzioni a due venditori ambulanti delle aree del mercato per la mancanza di prezzi sui prodotti, per la documentazione non in regola e per la mancata tracciabilità sulla frutta e sulla verdura. Sempre al mercato i vigili hanno ...