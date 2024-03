Controlli della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia

(Di domenica 10 marzo 2024) . Identificate 130 persone di cui 38 con precedenti penali Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato didi, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio adi. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 130 persone, di cui 36 con precedenti di, controllato 62 veicoli e conteuna violazione del CodiceStrada. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Controlli congiunti delle Forze di Polizia nelle aree del divertimento notturno: Nella scorsa notte sono stati effettuati i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale - nelle aree maggiormente caratterizzate dal fenomeno della " ...

Napoli. Fuga dopo furto, causano un incidente e due feriti: Nella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante alcuni controlli, hanno notato nei pressi di un parco ...

Iniziano i lavori per la nuova Tac. Nei prossimi tre mesi esami divisi tra il macchinario del Pronto soccorso e il Mazzoni: Iniziano i lavori per la nuova Tac. Nei prossimi tre mesi esami divisi tra il macchinario del Pronto soccorso e il Mazzoni: SAN BENEDETTO DEL TRONTO. “Finalmente iniziano i lavori di smontaggio della vecchia TAC al Madonna del Soccorso per poi proseguire con l’installazione del nuovo grande apparecchio acquistato con i ...

Castellammare, controlli della polizia nelle notti della movida: Castellammare, Controlli della polizia nelle notti della movida: Gli agenti hanno identificato 130 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, controllato 62 veicoli e contestato una violazione del Codice della Strada.

Catania, controlli alla movida e alle attività commerciali: sanzionata una sala giochi abusiva: Catania, Controlli alla movida e alle attività commerciali: sanzionata una sala giochi abusiva: In particolare è stato controllato un Bar Sala giochi nella zona tra le vie delle Medaglie d’Oro e Plebiscito, dove sono state identificate 12 persone e sequestrate amministrativamente 3 postazioni ...