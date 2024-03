Consumerismo | società ostacolano rientro nel mercato tutelato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Gli utenti che sono già passati allibero dell'energia elettrica possono rientrare, entro il prossimo 30 giugno, nel, così come prevede la normativa vigente, ma gli operatorio rallentano tale passaggio. Lo denunciaNo profit, che annuncia una istanza all'Antitrust per la possibile fattispecie di pratica commerciale scorretta. Il prossimo 1 luglio terminerà il regime di maggior tutela per l'elettricità, e i clienti non vulnerabili che non hanno scelto un operatore dellibero passeranno in automatico nel Servizio a Tutele Graduali (Stg), godendo di risparmi medi sulla bolletta della luce pari a circa 130 euro annui a famiglia, secondo le stime di Arera. Entro il 30 giugno tutti coloro che hanno già scelto un fornitore sul ...