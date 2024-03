Conosce una 19enne durante la settimana della moda | arrestato stalker a Milano | “Lei è di mia proprietà”

Se c’è una collezione che nell’ultimo periodo ha davvero fatto discutere, è quella che porta la firma di Phoebe Philo. Attesa, desiderata, persino odiata una volta comparsa per la prima volta ... (iodonna)

Per i giudici che hanno condannato Galatolo e Madonia lo è già, per il Viminale ancora no. L’iniziativa all’Arenella organizzata da Libera (palermo.repubblica)